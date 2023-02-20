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Де Хеа повторил рекорд Шмейхеля по сухим матчам за «МЮ»

Де Хеа повторил рекорд Шмейхеля по сухим матчам за «МЮ»
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Вратарь Давид Де Хеа провёл 180 сухих матчей за «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб опубликовал заявление на официальном сайте, в котором отметил, что испанский голкипер, не пропустив во встрече с «Лестером» в 24-м туре АПЛ, повторил рекорд Петера Шмейхеля.

В АПЛ на счету Де Хеа 140 сухих матчей, в текущем чемпионате – 10.

Всего испанец сыграл за «Юнайтед» 521 раз после перехода из «Атлетико» в 2011 году. Это десятый показатель в истории команды.

12 февраля СМИ опубликовали недостоверную статистику, в которой Де Хеа и Шмейхелю приписывалось по 178 матчей без пропущенных голов.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей.

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