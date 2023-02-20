Де Хеа повторил рекорд Шмейхеля по сухим матчам за «МЮ»

Вратарь Давид Де Хеа провёл 180 сухих матчей за «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб опубликовал заявление на официальном сайте, в котором отметил, что испанский голкипер, не пропустив во встрече с «Лестером» в 24-м туре АПЛ, повторил рекорд Петера Шмейхеля.
В АПЛ на счету Де Хеа 140 сухих матчей, в текущем чемпионате – 10.
Всего испанец сыграл за «Юнайтед» 521 раз после перехода из «Атлетико» в 2011 году. Это десятый показатель в истории команды.
12 февраля СМИ опубликовали недостоверную статистику, в которой Де Хеа и Шмейхелю приписывалось по 178 матчей без пропущенных голов.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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