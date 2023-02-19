Кирьяков рассказал, что Фримпонг подозревал тренерский штаб тульского «Арсенала» в расизме

Бывший главный тренер тульского «Арсенала», сейчас возглавляющий «Ленинградец», Сергей Кирьяков рассказал о взаимодействии с ганским футболистом Эммануэлем Фримпонгом, который известен по выступлениям в английской Премьер-лиге. Фримпонг играл в тульском «Арсенале» в 2016 году.



«Ну он «косил» однозначно — на тренировках не появлялся, придумывал себе травмы. Видно было, что он больше шоумен, чем футболист. Хотя мы давали ему шанс — тут никто меня не может упрекнуть. В какой‑то момент он захотел тренироваться, серьезно относился, но потом опять стал валять дурака.



Второй момент — не выполнял наши требования. Игра в футбол — это не только бежать вперед, но и назад. У него была позиция на фланге, где требовался огромный объем работы. Фримпонг эти требования выполнить не смог.



Мы же его не просто критиковали, а показывали ему видео с его игрой. Объективно обрисовывали картину. Спрашивали: «Почему ты не хочешь вот этого делать? Ты не хочешь или не можешь?» На что он сопротивлялся, приводил свои доводы, что он по‑другому играет на этой позиции.



Потом он пытался развить эту тему через расизм: что мы к нему так относимся, потому что он темнокожий. Отвечал ему, что это полная ерунда. Есть только футбол — и ты либо выполняешь требования, либо ищешь команду, в которой тренер видит футбол, как и ты.



Было ли заметно, что он играл за лондонский «Арсенал»? Вообще нет. Даже не понял, что игрок такого уровня делает в РПЛ. Он не соответствовал ему даже близко», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».



Фримпонг завершил карьеру футболиста весной 2019 года в возрасте 27 лет.

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