Дмитрий Сенников: «Спартак» — явный фаворит дерби. Но «Локомотив» — это кубковый боец

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России и высказался о шансах команд пройти в следующий раунд турнира.
«Понятно, что фаворит матча — «Спартак»: концовка года и сборы показали, что команда сейчас в хорошей форме и лучше подготовлена. Но кубковые матчи всегда непредсказуемы.
«Локомотив» — это кубковый боец, они выигрывали много кубков. Тут будет борьба. У «Локомотива» есть определённые шансы пройти «Спартак», тем более раунд состоит из двух игр. К тому же у «Спартака» трое игроков дисквалифицированы после матча с «Зенитом», поэтому всё возможно. Если Галактионов подготовит «Локомотив» именно к этому матчу, то будут шансы. Но на данный момент явный фаворит — «Спартак», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матчи Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдёт на домашнем поле железнодорожников.
- 20 февраля 2023
-
17:55
-
17:54
-
17:50
-
17:43
-
17:38
-
17:37
-
17:20
-
17:20
-
17:15
-
16:58
-
16:50
-
16:27
-
16:16
-
16:13
-
16:09
-
16:01
-
16:01
-
15:55
-
15:55
-
15:35
-
15:28
-
15:19
-
15:15
-
15:09
-
15:06
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:31
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
14:14
-
14:00
-
14:00