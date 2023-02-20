Дмитрий Сенников: «Спартак» — явный фаворит дерби. Но «Локомотив» — это кубковый боец

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России и высказался о шансах команд пройти в следующий раунд турнира.



«Понятно, что фаворит матча — «Спартак»: концовка года и сборы показали, что команда сейчас в хорошей форме и лучше подготовлена. Но кубковые матчи всегда непредсказуемы.



«Локомотив» — это кубковый боец, они выигрывали много кубков. Тут будет борьба. У «Локомотива» есть определённые шансы пройти «Спартак», тем более раунд состоит из двух игр. К тому же у «Спартака» трое игроков дисквалифицированы после матча с «Зенитом», поэтому всё возможно. Если Галактионов подготовит «Локомотив» именно к этому матчу, то будут шансы. Но на данный момент явный фаворит — «Спартак», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матчи Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдёт на домашнем поле железнодорожников.