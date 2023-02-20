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Футболистка «Динамо» — об игре против мужчин: они быстрее

Футболистка «Динамо» — об игре против мужчин: они быстрее
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Защитница ЖФК «Динамо» Жозе-Диана Памен-Тчато прокомментировала крупное поражение женского «Локомотива» от «Амкала» (0:12) и рассказала о матчах с мужскими командами.

«Жалко девчонок, потому что против мужских команд сложно играть. Мужчины «перебегивают» девчонок. Даже мы на предсезонных сборах играли с командой мальчишек на несколько лет младше — они просто были быстрее нас. Всё время выносили мяч подальше от ворот на нападающего, который обгонял наших защитников. Невозможно за 90 минут не совершить ни единой ошибки, а мальчики вероятнее всего ей и воспользуются», — сказала Памен-Тчато в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

В минувшем сезоне Памен-Тчато провела за бело-голубых 35 игр, в которых забила два гола, а также получила пять жёлтых карточек.

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