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Владелец «Ливерпуля» Джон Генри заявил, что не будет продавать клуб

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри заявил, что не будет продавать клуб
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Владелец «Ливерпуля» Джон Генри заявил, что не собирается продавать клуб. Напомним, в ноябре 2022 года появилась информация, что владеющая правами на мерсисайдцев Fenway Sports Group (FSG) выставила их на продажу.

«Я знаю, что было много разговоров и цитат о «Ливерпуле», но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс.

Навсегда ли мы останемся в Англии? Нет. Продаем ли мы «Ливерпуль»? Нет. Общаемся ли мы с инвесторами клуб? Да. Произойдёт ли что-то в клубе? Надеюсь, что да, но это точно не будет продажей. Разве продавали ли мы что-нибудь за последние 20 с лишним лет?» — приводит слова Генри Liverpool Echo.

«Ливерпуль» занимает восьмое место турнирной таблицы английской Премьер-лиги. У команды Юргена Клоппа 35 очков по итогам 22 туров. Следующую встречу мерсисайдцы проведут в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, когда сыграют с мадридским «Реалом».

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