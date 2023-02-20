Клопп — о «Реале»: вероятно, они думают, что являются хозяевами Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о мадридском «Реале» в преддверии матча между командами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вообще я не думаю, что можно заставить эту команду паниковать. Это «Реал», и вы не можете играть с ними без уважения и говорить: «Да о чём там волноваться?» У них в команде есть Модрич, Кроос, Каземиро, Бензема, Винисиус, Вальверде — всё это игроки абсолютно мирового уровня. Теперь у них есть ещё Тчуамени, Камавинга…

У них действительно хорошо сыгранная команда, поэтому с ними так сложно, но это не значит, что с ними совсем невозможно играть. Мы пытались бороться с ними в финале, но в предыдущих раундах, когда они играли с «Манчестер Сити» и «ПСЖ», были моменты, когда казалось, что для «Реала» игра окончена, но это было не так. В этом их качество.

Некоторые их игроки побеждали в этом турнире где-то пять раз, и они, вероятно, думают, что являются его хозяевами. Возможно, они правы, но мы всё равно хотим попробовать сыграть с ними», — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: