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Источник: «Динамо» и «Галатасарай» согласовали трансфер Захаряна. Зарплата — € 1,2 млн

Источник: «Динамо» и «Галатасарай» согласовали трансфер Захаряна. Зарплата — € 1,2 млн
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«Галатасарай» близок к заключению контракта с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном. Между клубами достигнута договорённость, зарплата россиянина составит около € 1,2 млн в год, ожидается официальное объявление о сделке, сообщает турецкий «твиттер» Gezen Dokuz.

Ранее этот же источник сообщил, что Захарян заявил о желании переехать в Турцию, но позже в «Динамо» опровергли эту информацию. По сообщениям СМИ, «Галатасарай» не намерен платить за полузащитника больше € 11 млн.

19-летний Захарян забил три гола и сделал шесть результативных передач за московскую команду в текущем сезоне во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.

«Динамо» находится на четвёртом месте в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, опережая «Фенербахче» на девять очков.

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