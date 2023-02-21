«Боруссия» Д — единственная команда в топ-5 лигах, выигравшая все матчи в 2023 году

Дортмундская «Боруссия» выиграла все восемь матчей в 2023 году. Это единственная команда среди представителей пяти ведущих европейских первенств, которая имеет подобный результат, сообщает портал Opta.



С января «шмели» обыграли «Аугсбург», «Майнц», «Байер», «Фрайбург», «Вердер» и «Герту» в Бундеслиге, в Кубке Германии прошли «Бохум», а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» добились минимального преимущества перед ответной игрой, которая пройдёт 7 марта в Лондоне.



Серия побед в Бундеслиге позволила дортмундцам догнать «Баварию» в турнирной таблице. Теперь первую строчку делят три команды: помимо «Боруссии» и мюнхенцев 43 балла имеет берлинский «Унион».

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?