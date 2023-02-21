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Адейеми травмировался и не сыграет с «Челси» в ЛЧ. Игрок забил решающий мяч в первом матче

Адейеми травмировался и не сыграет с «Челси» в ЛЧ. Игрок забил решающий мяч в первом матче
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Форвард дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми пропустит три недели из-за травмы.

У 21-летнего футболиста диагностирован разрыв мышечного волокна, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Нападающий получил повреждение в эпизоде со вторым голом в ворота «Герты» (4:1) в 21-м туре Бундеслиги. Адейеми схватился за заднюю поверхность бедра, но смог отдать голевой пас на Дониелла Малена. Карима заменили сразу после гола.

Таким образом, Адейеми не сыграет в ответном матче 1/8 финала против «Челси» в Лондоне, который состоится 7 марта. Первая игра завершилась победой «Дортмунда» со счетом 1:0, Адейеми забил решающий мяч.

В текущем сезоне нападающий забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах за «Боруссию» во всех турнирах

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