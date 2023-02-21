Игрок «Ахмата» Бериша: если Садулаев продолжит так работать — будет лучшим в России

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша отметил прогресс своего одноклубника Лечи Садулаева.



«Я чувствую, что уровень РПЛ слегка упал после отъезда легионеров. Но это отличный шанс для молодых игроков. К примеру, в «Ахмате» раскрылся Лечи Садулаев. Если он продолжит так же работать, то будет лучшим игроком России. Плюс есть качественная молодёжь в ЦСКА, в «Краснодаре», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В нынешнем сезоне чемпионата России Бериша принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал одну результативную передачу. Грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова».



Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»: