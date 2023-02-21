Игрок «Ахмата» Бериша: если Садулаев продолжит так работать — будет лучшим в России

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша отметил прогресс своего одноклубника Лечи Садулаева.
«Я чувствую, что уровень РПЛ слегка упал после отъезда легионеров. Но это отличный шанс для молодых игроков. К примеру, в «Ахмате» раскрылся Лечи Садулаев. Если он продолжит так же работать, то будет лучшим игроком России. Плюс есть качественная молодёжь в ЦСКА, в «Краснодаре», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В нынешнем сезоне чемпионата России Бериша принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал одну результативную передачу. Грозненская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 26 очков после 17 сыгранных туров. «Ахмат» на три очка отстаёт от идущих выше ЦСКА и «Ростова».
Полное интервью с Беришей читайте на «Чемпионате»:
- 21 февраля 2023
-
16:45
-
16:45
-
16:45
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:20
-
16:16
-
16:11
-
16:11
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:50
-
15:48
-
15:45
-
15:40
-
15:34
-
15:23
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
14:45
-
14:42
-
14:37
-
14:26
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:54