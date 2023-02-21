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Турецкий комментатор: Захарян по манере игры ближе всего к Кевину Де Брёйне

Турецкий комментатор: Захарян по манере игры ближе всего к Кевину Де Брёйне
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Турецкий комментатор Мустафа Демирташ поделился мнением о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне, который, по сообщениям СМИ, близок к переходу в «Галатасарай».

«Кумиром Захаряна, безусловно, является Кевин Де Брёйне. То, как россиянин работает с мячом, даже его техника удара – всё это похоже на манеру бельгийца.

В ноябре Захарян был одним из самых востребованных игроков до 21 года во всех европейских лигах. Если мы говорим о футболистах всех возрастов, то есть только два игрока, которые лучше Арсена на его позиции. Один из них – это Де Брёйне.

У россиянина очень хороший дриблинг и поставленный удар. Думаю, его самая важная особенность состоит в том, что он может использовать обе ноги», — приводит слова Демирташа Haber Sari Kirmizi.

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