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Арсен Захарян по-прежнему не заинтересован в трансфере в «Галатасарай»

Арсен Захарян по-прежнему не заинтересован в трансфере в «Галатасарай»
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не собирается менять своё решение и подписывать контракт с «Галатасараем», несмотря на сообщения в турецких СМИ о договорённостях между московским и турецким клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Даже если клубы действительно обсудили сумму трансфера и согласовали её, Арсен ещё неделю назад принял решение не переходить в «Галатасарай». На данный момент он этого решения не менял», – добавил собеседник «Чемпионата».

Ранее в турецких СМИ опубликовали слова, которые приписывались Захаряну. Согласно им, 19-летний полузащитник заявил о желании перейти в «Галатасарай». Позднее «Динамо» опровергло данную информацию, заявив, что Захарян не давал никаких комментариев турецкому «твиттеру».

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Источник: отступные за Захаряна — € 15 млн. «Галатасарай» предложил € 13 млн + € 2 млн
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