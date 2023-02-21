Вернер: мои проблемы в «Челси» начались, когда клуб приобрёл Лукаку

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер объяснил, почему у него не получилось заиграть в лондонском «Челси».



«Первые полгода в «Челси» прошли отлично, я показывал то, чего от меня ждали болельщики, забивая голы и демонстрируя хорошую игру. Затем у меня начались проблемы с реализацией. Иногда VAR отменял мои голы. Конечно, это подкосило мою уверенность. В конце концов Тухель обо мне забыл, что я счёл несправедливым и потому решил покинуть клуб.

Мои проблемы в «Челси» начались, когда клуб приобрёл Лукаку. Я помог команде выиграть Лигу чемпионов, играя в каждом матче, а затем Томас Тухель предпочёл мне футболиста, который пришёл за 113 миллионов евро. Ромелу не мог не играть, ведь за него платили большие деньги», – приводит слова Вернера The Sun.

Лондонская карьера Вернера не оказалась успешной: он не стал игроком стартового состава, а в 89 матчах забил лишь 23 раза и отдал 21 голевую передачу. Минувшим летом немец покинул «Челси» и вернулся в «РБ Лейпциг», за который играл с 2016 по 2020 год. Сумма трансфера составила € 20 млн.

В текущем сезоне Бундеслиги нападающий сыграл 15 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.