Хвича Кварацхелия: в Неаполе люди живут футболом

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, ранее выступавший в Российской Премьер-Лиге, поделился впечатлениями от жизни в Неаполе и игры в итальянском чемпионате.



«Серия А отличается от других чемпионатов, в которых я играл. В первую очередь скоростью. Футболисты здесь очень техничные. Они превосходно играют как в защите, так и в атаке. Пожалуй, главное отличие заключается именно в скорости — в скорости самой игры.

Больше всего меня удивило то, что в Неаполе люди живут футболом. Я не так часто куда-то выбираюсь, но когда выхожу и сажусь в машину, вижу, что этот город живёт ради футбола. Они любят футбол и просто боготворят Марадону. Марадона всюду, куда ни посмотри. Он изображён на задних стёклах в такси. Здесь он бог. Местные обожают футбол и дышат им», — приводит слова Хвичи официальный сайт УЕФА.



В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 12 голов и сделал 14 результативных передач. Контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского футболиста в € 60 млн.



Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» –«Айнтрахт» состоится сегодня, 21 февраля, и начнётся в 23:00 мск.