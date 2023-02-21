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Адриано Галлиани: Суперлига уже существует, и она называется английской Премьер-лигой

Адриано Галлиани: Суперлига уже существует, и она называется английской Премьер-лигой
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Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани поделился мнением, что доходы клубов английской Премьер-лиги несопоставимы с доходами других европейских команд.

«Суперлига уже существует, и она называется Премьер-лигой. Это необратимый процесс, я в футболе уже достаточно долго, чтобы понимать, что доходы напрямую связаны с победами», — приводит слова Галлиани Football Italia со ссылкой на DAZN.

По подсчётам СМИ, клубы английской Премьер-лиги в январское трансферное окно потратили € 923 млн и побили рекорд, установленный в 2018 году, почти в два раза (€ 489 млн).

Самую громкую кампанию зимой провёл «Челси»: лондонцы выделили на укрепление состава € 367 млн, что больше, чем у всех команд Бундеслиги, испанской Примеры, Серии А и французской Лиги 1.

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