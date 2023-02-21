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«Ужасающее поле». Леонид Слуцкий — о стадионе в Ульяновске, где сыграет «Зенит»

«Ужасающее поле». Леонид Слуцкий — о стадионе в Ульяновске, где сыграет «Зенит»
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Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил состояние поля на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске, на котором пройдёт матч Фонбет Кубка России «Волга» —«Зенит».

«Мы в этом сезоне с «Рубином» дважды играли в Ульяновске. Я вообще такого никогда не видел. На естественное поле был брошен кусок искусственного, который был прошит к первому. Даже тогда, когда мы там играли, поле было ужасающим.
Понятно, что для Ульяновска это большое событие, там на «Рубин» приходил полный стадион, а на «Зенит» придёт два, но если вы хотите привозить такие команды и абсолютно заслуженно попадаете в эту стадию, будьте любезны заниматься инфраструктурой», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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