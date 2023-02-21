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«Оренбург» обыграл «Торпедо», уступая 1:3

«Оренбург» обыграл «Торпедо», уступая 1:3
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Сегодня, 21 февраля, состоялся товарищеский матч между «Торпедо» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе в Турции. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу оренбургского клуба.

Счёт в игре на пятой минуте открыл Диего Акоста. Ему ассистировал Маттео Стаматов. Вскоре Юрий Журавлёв восстановил равенство на табло. В конце первого тайма Равиль Нетфуллин вывел автозаводцев вперёд. Затем Олег Кожемякин укрепил преимущество чёрно-белых в счёте.

После этого Владимир Обухов, Брайан Мансилья и Данил Капустянский отметились голами в составе «Оренбурга». Клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей. «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав шесть очков после 17 матчей.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 февраля 2023, вторник. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
4 : 3
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Акоста – 5'   1:1 Журавлёв – 18'   1:2 Нетфуллин – 44'   1:3 Кожемякин – 59'   2:3 Обухов – 87'   3:3 Мансилья – 121'   4:3 Капустянский – 125'
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