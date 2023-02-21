«Зенит» оформил документы для получения гражданства РФ Малкомом и Клаудиньо

Санкт-петербургский «Зенит» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии бразильскими футболистами Малкомом и Клаудиньо гражданства России.

«АО «ФК «Зенит» оформил необходимые документы для рассмотрения заявления о принятии Малкома и Клаудиньо в гражданство Российской Федерации в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 13 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Рассмотрение вопроса ведется в установленном законом порядке», — приводит текст сообщения Минспорта РФ «РИА Новости».

Отметим, что 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.