Павел Погребняк считает, что в кубковом матче «Локомотив» — «Спартак» нет фаворита

Бывший нападающий Павел Погребняк высказался о предстоящем матче между «Локомотивом» и «Спартаком» в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Считаю, что в дерби «Локомотив» — «Спартак» нет фаворита. После длинной паузы игры получаются непредсказуемыми и волнительными для каждого. Всё начинается с чистого листа. Да, «Спартак» классно играл в матчах на сборах, а «Локомотив» мощно усилился зимой. Но для меня фаворита нет — шансы равны», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт завтра, 22 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Ответная игра между командами состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

«Локомотив» — самый титулованный участник Фонбет Кубка России. Подобных трофеев в музее железнодорожников целых девять. У «Спартака» четыре победы в Кубке России, это третий результат наряду с «Зенитом». У ЦСКА семь побед.