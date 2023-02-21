Салах повторил рекорд Дрогба по голам в Лиге чемпионов среди африканских игроков

Продолжается матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Реал». На 15-й минуте нападающий Мохамед Салах воспользовался ошибкой Тибо Куртуа и удвоил преимущество «Ливерпуля».

Таким образом, египтянин забил свой 44-й гол в Лиге чемпионов и повторил рекорд Дидье Дрогба по голам в Лиге чемпионов среди африканских игроков. 30 голов забил Самуэль Это′О, 27 раз отличился Садио Мане и 19 — Рияд Марез.

«Ливерпуль» вышел из группы с «Наполи», «Аяксом» и «Рейнджерс» со второго места. Английский клуб располагается на восьмой строчке в национальном первенстве. Ранее команды встречались в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Реал» одержал победу со счётом 1:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.