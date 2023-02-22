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«Наполи» в большинстве победил «Айнтрахт» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Наполи» в большинстве победил «Айнтрахт» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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В ночь с 21 на 22 февраля на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Сыграли местный «Айнтрахт» и «Наполи» из итальянского Неаполя. Финальный свисток Артура Диаша зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

На 36-й минуте Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти, однако «Наполи» всё же вышел вперёд в первом тайме: с паса Ирвина Лосано отличился Виктор Осимхен. На 58-й минуте красную карточку получил нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. Спустя семь минут Джованни Ди Лоренцо откликнулся на пас Кварацхелии и сделал счёт 2:0.

Обслуживала матч «Айнтрахт» — «Наполи» португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Помогали ему Паулу Соареш и Педру Рибейру. Резервный судья: Фабиу Вериссиму. Арбитр VAR — Тьяго Мартинш, его помощник — Жоау Пинейру.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2023, вторник. 23:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь, Италия
0:1 Осимхен – 40'   0:2 Ди Лоренцо – 65'
Удаления: Коло Муани – 58' / нет
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