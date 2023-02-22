«Наполи» в большинстве победил «Айнтрахт» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В ночь с 21 на 22 февраля на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Сыграли местный «Айнтрахт» и «Наполи» из итальянского Неаполя. Финальный свисток Артура Диаша зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

На 36-й минуте Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти, однако «Наполи» всё же вышел вперёд в первом тайме: с паса Ирвина Лосано отличился Виктор Осимхен. На 58-й минуте красную карточку получил нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. Спустя семь минут Джованни Ди Лоренцо откликнулся на пас Кварацхелии и сделал счёт 2:0.

Обслуживала матч «Айнтрахт» — «Наполи» португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Помогали ему Паулу Соареш и Педру Рибейру. Резервный судья: Фабиу Вериссиму. Арбитр VAR — Тьяго Мартинш, его помощник — Жоау Пинейру.