Клопп прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» в матче с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру своей команды в первом матче с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Начало было великолепным. В нём была вся наша суть. Это было идеально, именно так мы хотели играть. Весь первый тайм был хорош, не считая пропущенных голов.

Первый пропущенный гол – мы стали немного пассивны, не преследовали их. Второй гол – это фарс. Такого не должно быть, но такое может случиться, 2:2. Потом счёт стал 2:3, а это не очень хорошо против прекрасно играющей на контратаках команды.

Больше мы не смогли прийти в себя. Нужно было все 95 минут играть как в первом тайме, но необходимо было вернуть импульс. При счете 2:3 всё было наоборот. Размер свободного пространства в третьем голе невероятен, но это произошло.

Мы поедем в Мадрид и сыграем там в футбол. Это будет серьёзная задача. Но сначала мы должны сыграть в Премьер-лиге и убедиться, что мы извлекли уроки из этой встречи», – приводит слова Клоппа BBC.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: