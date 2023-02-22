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«Грязный, грязный, грязный игрок». Чорлука пошутил в ответ на вопрос о Дзюбе

«Грязный, грязный, грязный игрок». Чорлука пошутил в ответ на вопрос о Дзюбе
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Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука оценил переход российского нападающего Артёма Дзюбы в стан «железнодорожников».

«Когда у тебя есть футболисты, которые прошли через многое, на них давление в этой ситуации будет меньше. Дзюба ― опытный игрок, он возьмёт на себя ответственность. Артём будет решать в играх, а молодые будут на него смотреть и тянуться. Дзюба принял эту ситуацию, он будет заряжать ребят. Мне всегда было тяжело играть против него. Надеюсь, что остальным защитникам тоже будет непросто.

Что самое сложное в игре против Дзюбы?
Грязный, грязный, грязный игрок (смеётся). Он очень хорош, здорово выбирает позицию, у него тяжело отобрать мяч. Защитнику очень важно заранее правильно выбрать позицию, когда мяч ещё не у Дзюбы, чтобы потом у него его забрать. Надеюсь, Артём будет выбирать такие же правильные позиции, как и против меня. Верю, что он поможет «Локомотиву». Дзюба – отличный игрок, который сделал для российского футбола очень много», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Константину Кринскому и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:

«От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо» «От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо»
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