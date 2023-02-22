«Будет сложная игра». Голкипер «Ахмата» Шелия — о кубковом матче с «Уфой»
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Уфой». Встреча состоится в воскресенье, 26 февраля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало игры — в 14:30 по московскому времени.
«В первой игре после возобновления сезона не может быть недооценки, потому что все едут со сборов, играть на полусогнутых не получится. Приятно будет приехать в Уфу, потому что я три года отыграл там и знаю многих людей. В городе тоже есть люди, которых будет приятно увидеть. В любом случае будет сложная игра. В мороз в Уфе будет неприятно и нам, и им. Однозначно будет сложно, мы это уже знаем», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».
Шелия выступал в «Уфе» с 2016 по 2018 год.
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