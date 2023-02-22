Чорлука: мы с Манджукичем должны были вместе перейти в «Локо». Но Марио выбрал «Баварию»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о несостоявшемся переходе в стан железнодорожников его партнёра по сборной Хорватии нападающего Марио Манджукича.
«Мы с Манджукичем вообще изначально должны были вместе перейти в «Локомотив», но Марио выбрал «Баварию» в 2012-м. В 2020 году он снова оказался очень близок к переходу, но из-за курса валют не получилось. Не договорились. Хотя мы тогда разговаривали, и он бы нам очень помог. Жаль, что не сложилось», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.
Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провёл 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.
Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:
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