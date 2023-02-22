Экс-игрок «Краснодара»: Галицкий не любит, когда стадион называют Колизеем

Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен рассказал, что владельцу клуба Сергею Галицкому не нравится, когда домашний стадион называют Колизеем. Функционер постоянно подчёркивает, что на футбольной арене зрители наслаждаются игрой, а в Колизее убивали людей.

«Наш стадион называют краснодарским Колизеем, но Сергею Николаевичу не нравится эта аналогия. Всегда говорил, чтобы его называли просто «Краснодар». Он говорил, что в Колизее люди умирали, а на нашу арену должны приходить и наслаждаться игрой», — приводит слова Рейхмена Sport24.

Напомним, Богдан Рейхмен воспитывался в молодёжной системе «Краснодара», а также выступал за взрослую команду с 2018 по 2022 год. Ранее футболист рассказал о влиянии Галицкого на футбольную составляющую.