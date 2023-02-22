Экс-игрок «Краснодара»: Галицкий не любит, когда стадион называют Колизеем
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Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен рассказал, что владельцу клуба Сергею Галицкому не нравится, когда домашний стадион называют Колизеем. Функционер постоянно подчёркивает, что на футбольной арене зрители наслаждаются игрой, а в Колизее убивали людей.
«Наш стадион называют краснодарским Колизеем, но Сергею Николаевичу не нравится эта аналогия. Всегда говорил, чтобы его называли просто «Краснодар». Он говорил, что в Колизее люди умирали, а на нашу арену должны приходить и наслаждаться игрой», — приводит слова Рейхмена Sport24.
Напомним, Богдан Рейхмен воспитывался в молодёжной системе «Краснодара», а также выступал за взрослую команду с 2018 по 2022 год. Ранее футболист рассказал о влиянии Галицкого на футбольную составляющую.
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