Экс-игрок «Краснодара»: Галицкий уникален, один такой в РФ. Находит игрокам новые позиции

Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен высоко оценил влияние на футболистов со стороны владельца «быков» Сергея Галицкого. По словам Рейхмена, Галицкий принял много решений в основной команде, которые пошли на пользу игрокам.

«В чем Галицкий топ? Он видит очень многое в футболистах, в их качествах. Не знаю, как ему удается найти ту позицию для игрока, которую тот сам не чувствует. Но Сергей Николаевич принял много решений в главной команде — человек, условно, приходил полузащитником, а в итоге с подачи Галицкого становился хорошим защитником. Сергей Николаевич уникален. Думаю, он такой один в России», — приводит слова Рейхмена Sport24.

Напомним, Богдан Рейхмен воспитывался в молодежной системе «Краснодара», а также выступал за клуб в период с 2018 по 2022 год.