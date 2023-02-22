Чорлука: если Fan ID мешает, надо что-то сделать, чтобы болельщики были довольны

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о введении системы паспорта болельщика (Fan ID) на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Нормальный болельщик – одно, а ультрас – другое. Кому-то подходит, кому-то нет. Надо искать общий язык с фанатами, чтобы решение устроило обе стороны. Если люди не ходят на футбол, значит они чем-то недовольны – и эти вопросы надо решать. Если Fan ID мешает, надо что-то сделать, чтобы болельщики были довольны», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провёл 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: