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Чорлука: если Fan ID мешает, надо что-то сделать, чтобы болельщики были довольны

Чорлука: если Fan ID мешает, надо что-то сделать, чтобы болельщики были довольны
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Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о введении системы паспорта болельщика (Fan ID) на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Нормальный болельщик – одно, а ультрас – другое. Кому-то подходит, кому-то нет. Надо искать общий язык с фанатами, чтобы решение устроило обе стороны. Если люди не ходят на футбол, значит они чем-то недовольны – и эти вопросы надо решать. Если Fan ID мешает, надо что-то сделать, чтобы болельщики были довольны», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провёл 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:

«От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо» «От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо»
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