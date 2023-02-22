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«Надо спросить футболистов». Чорлука высказался о возможном выходе России из УЕФА

«Надо спросить футболистов». Чорлука высказался о возможном выходе России из УЕФА
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Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о возможном выходе России из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Это уже к людям, кто отвечает за российский футбол, они знают, что для него лучше. По этому вопросу не имею никакого мнения. Многое зависит от того, что про это думают игроки. Надо их спросить, но футболисты мало что решают. Конечно, все хотят играть в Европе, это стандарт, без вопросов. Но опять же: как федерация решит, так и будет», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову, Григорию Телингатеру и Константину Кринскому.

Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провёл 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»:

«От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо» «От таких людей мне деньги не нужны». Чорлука впервые заговорил после ухода из «Локо»
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