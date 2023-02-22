Томас Цорн: «Спартак» — фаворит в кубковом матче с «Локомотивом»

Бывший спортивный директор «Локомотива» и экс генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился ожиданиями от противостояния московских клубов в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая встреча состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«Всегда хорошо, когда футбол после долгого перерыва возвращается. Так как работал в обоих клубах и с обоими клубами меня связывают хорошие воспоминания, буду болеть за красивый футбол.

Объективно рассуждая, «Спартак» — фаворит в этом матче, так как у них в этом сезоне есть стабильность, уверенность и наигранный состав. В «Локо» произошло довольно много перемен на всех уровнях, к чему они приведут, покажет время», — приводит слова Цорна «Матч ТВ».