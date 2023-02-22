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Спаллетти раздражённо ответил на вопрос журналистов о Тотти и Икарди

Спаллетти раздражённо ответил на вопрос журналистов о Тотти и Икарди
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти резко отреагировал на вопрос журналистов о своих бывших подопечных Франческо Тотти и Мауро Икарди.

«Они продолжают спрашивать о Тотти и Икарди, о том, как я тренировал Тотти и Икарди, мне придётся позвонить одному из них, чтобы показать, как я руковожу ими», — приводит слова Спаллетти Football Italia со ссылкой Sky Sport Italia.

Спаллетти работал с Тотти в столичной «Роме», а с Икарди в миланском «Интере». В «Роме» итальянский специалист работал с 2005 по 2009 год, после чего в течение нескольких лет возглавлял санкт-петербургский «Зенит». Спаллетти вернулся в «Рому» в сезоне-2016/2017, по окончании которого возглавил «Интер», который покинул в 2019 году.

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