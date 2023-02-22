Нагорных не стал отвечать на вопрос, считает ли бездарной работу Цорна в «Локомотиве»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал работу бывшего спортивного директора клуба Томаса Цорна.

«Считаю ли работу Цорна в «Локомотиве» бездарной? Время даёт оценку всему. Мы провели трансферную кампанию: очень надеюсь, что она принесёт нам результат. Не хочу комментировать и оценивать чужую работу и действия — это уже история. Приобретения клуба на тот момент времени, наверное, были не самые удачные. Задачи нынешнего менеджмента — минимизировать все потери.

Я не являюсь ревизором, чтобы оценивать чью-то работу — это не в моей компетенции. На момент совершения многих трансферов я не входил в совет директоров», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.