Нагорных не стал отвечать на вопрос, считает ли бездарной работу Цорна в «Локомотиве»
Поделиться
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал работу бывшего спортивного директора клуба Томаса Цорна.
«Считаю ли работу Цорна в «Локомотиве» бездарной? Время даёт оценку всему. Мы провели трансферную кампанию: очень надеюсь, что она принесёт нам результат. Не хочу комментировать и оценивать чужую работу и действия — это уже история. Приобретения клуба на тот момент времени, наверное, были не самые удачные. Задачи нынешнего менеджмента — минимизировать все потери.
Я не являюсь ревизором, чтобы оценивать чью-то работу — это не в моей компетенции. На момент совершения многих трансферов я не входил в совет директоров», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
00:30
-
00:30
-
00:18
-
00:16
-
00:04
-
00:04
- 22 февраля 2023
-
23:58
-
23:57
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:35
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:19
-
23:17
-
23:16
-
23:14
-
23:10
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:02
-
22:58
-
22:53
-
22:53
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:38
Партнерский контент