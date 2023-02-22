Иван Игнатьев: раньше позволял иногда себе выпить алкоголь, а сейчас — полностью отказался

Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал о своём спортивном режиме и полном отказе от употребления алкогольных напитков.

«Я стал больше работать над собой, больше уделять времени футболу. Считаю, что по игре есть прогресс. Раньше позволял иногда себе выпить алкоголь, а сейчас полностью отказался от него. В какой момент? Когда ещё в «Рубине» был. На Новый год выпил только шампанского с семьёй. Сейчас быстрее восстанавливаешься, больше сил на поле, становится работоспособность лучше», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 22 февраля, завершился первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором «Локомотив» на «РЖД Арене» принимал «Спартак». Встреча завершилась минимальной победой красно-белых со счётом 1:0.