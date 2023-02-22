Юрий Нагорных ответил на вопрос о погашении кредита «Локомотива»
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о структуре доходов и расходов московского клуба.
«Самое главное — кредит погашен. Кредит погашен абсолютно из средств «Локомотива». «Локомотив» рассчитался из средств, имеющихся на собственном счету.
Никаких кредитов «Локомотив» на сегодняшний день не имеет. Бюджет я озвучивал — он не менялся в течение нескольких лет. На текущий год бюджет ровно такой, какой я озвучивал. Источники я не готов раскрывать», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» полностью выплатил кредит в 2 миллиарда рублей, взятых у банка ВТБ летом 2021 года. «Локомотив» перед стартом второй части сезона РПЛ занимает 14-е место.
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