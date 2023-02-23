Неймар – Кампушу: ты не мой тренер, не тебе говорить со мной

Стало известно, что сказал бразильский нападающий Неймар футбольному советнику клуба Луишу Кампушу во время ссоры после поражения команды в матче 23-го тура чемпионата Франции с «Монако» (1:3).
После поражения Неймар сказал Кампушу в раздевалке: «Не тебе говорить со мной, ты не мой тренер», — приводит слова Неймара Get French Football News.
Сообщалось, что Неймар и Кампуш вели перепалку друг с другом на португальском языке. Также активное участие в ссоре принимал капитан парижан Маркиньос.
Напомним, Неймар получил травму в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем» (4:3). У бразильца выявлено растяжение голеностопа с повреждением связок.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 11 результативных передач.
Главные враги Неймара в футболе
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