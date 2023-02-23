Мейра: Семак в будущем станет тренером европейской команды
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Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра высказался о перспективах главного тренера петербуржцев Сергея Семака возглавить европейский клуб.
«Думаю, Семак в будущем станет тренером европейской команды. Он проделывает сейчас фантастическую работу в команде. Я знаю его как игрока, как человека. У него потрясающие человеческие качества, отличные взаимоотношения с футболистами. Он, конечно же, лидер по натуре своей.
Я доподлинно не знаю, какой он в роли тренера, но уверен в его человеческих качествах и способности сколотить хорошую команду. Тренером ты должен хорошо работать не только на поле, но и за его пределами. Ты отвечаешь за коллектив, за атмосферу. В этом направлении Семак очень хорош», — приводит слова Мейры Metaratings.
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