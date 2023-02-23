Мейра: «Челси» по-прежнему наблюдает за Захаряном

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра высказался о перспективах полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна перейти в «Челси».

«Может ли Захарян перейти в «Челси»? Я думаю, да. Потенциал для этого у него есть. «Челси» приобрел много молодых футболистов: Энцо, Мундрик. Они по-прежнему наблюдают за Захаряном. У него соответствующий уровень мастерства. Я на сто процентов уверен, что в ближайшем будущем он заиграет за европейский топ-клуб, – сказал Мейра.

Захарян был близок к переходу в «Челси» по ходу летнего трансферного окна 2022 года. Английский клуб направил в «Динамо» официальное предложение по выкупу полузащитника, однако переход не состоялся «по ряду не зависящих от московского клуба технических причин», — приводит слова Мейры Metaratings.