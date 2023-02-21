Звезду РПЛ упорно отправляют в Турцию. Что не так со слухами про Захаряна?

Тема с переходом Арсена Захаряна из московского «Динамо» в европейский клуб продолжается с лета 2022 года. Тогда 19-летним полузащитником всерьёз интересовался лондонский «Челси». Переходу Захаряна помешали проблемы с переводом денег со стороны англичан. «Челси» принял решение отложить сделку.

В середине февраля 2023 года слухи начали отправлять Захаряна в Турцию. Как сообщало турецкое издание Gezen Dokuz, россиянин перейдёт в «Галатасарай». По информации источника, сумма перехода должна составить € 11 млн + € 2 млн в качестве бонусов. На информацию отреагировал агент Захаряна Павел Андреев: «Я ничего об этом не знаю. На данный момент Арсен находится в «Динамо», — приводит его слова в соцсетях журналист Храч Хачатурян.

Чуть позже источники «Чемпионата» сообщили, что Захарян отказался от перехода в «Галатасарай». Турецкий клуб выходил на «Динамо» с предложением о покупке полузащитника, но Арсен не захотел переезжать в Стамбул и отказался от переговоров.

Дмитрий Гафин член совета директоров «Динамо» «Было ли хоть одно официальное предложение в «Динамо» по покупке Арсена от других клубов, кроме «Челси»? Да, [но] не буду называть клубы и лиги. На самом деле, к Захаряну очень большой интерес. Очень много клубов интересуются: и гранды, и средние. Что неудивительно, ведь Арсен находится на радарах множества скаутских служб».

Вчера, 20 февраля, соцсети Gezen Dokuz, которые первыми сообщали об интересе «Галатасарая» к Захаряну, опубликовали якобы обращение от имени россиянина, в котором тот выразил надежду на переход в стан турецкого гранда: «Я правда хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, что трансфер состоится. Переговоры между клубами продолжаются». Также появились сообщения о договорённости между двумя клубами. Отмечалось, что «Галатасарай» ждёт ответа от агента игрока. Пресс-служба «Динамо» отреагировала на появившуюся информацию, отметив, что эти слова – фейк: «Арсен Захарян не давал никаких комментариев турецким СМИ и журналистам. Его цитата, появившаяся в «твиттере» турецкого журналиста, — фейк», — цитирует их заявление Sport24.

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сегодня, 21 февраля, новость о переходе Захаряна в «Галатасарай» опубликовал итальянский журналист Николо Скира. Он сообщил, что Арсен подпишет контракт с турецким клубом до 2027 года, а его зарплата составит € 1,9 млн. Однако, по сообщениям источника «Чемпионата», Захарян не менял своего решения об уходе из «Динамо» в «Галатасарай», несмотря на сообщения турецких СМИ и Николо Скиры. «Даже если клубы действительно обсудили сумму трансфера и согласовали её, Арсен ещё неделю назад принял решение не переходить в «Галатасарай». На данный момент он этого решения не менял», — добавил наш собеседник. Затем по ситуации высказался Давид Захарян, брат игрока: «Я могу сказать только одну фразу — это на тысячу процентов неправда», — сообщил родственник Арсена Metaratings.

Сам футболист в общении с «Чемпионатом» окончательно развеял слухи, распространённые турецкими СМИ.

Арсен Захарян полузащитник «Динамо» «Я не рассматриваю вариант с продолжением карьеры в «Галатасарае» по личным причинам».



Кажется, для Арсена варианты с условными чемпионатами Португалии, Нидерландов или Бельгии выглядят привлекательнее, чем Турция. Не говоря уже о топ-лигах. Как минимум из-за интенсивности футбола, уровня сопротивления, интересных тренерских идей и методик подготовки, а также постоянного скаутинга со стороны топ-клубов. Турецкий чемпионат не может похвастаться подобным. К тому же в Турции очень любят приобретать футболистов за имена и выпускать на поле за былые заслуги. В «Галатасарае» на позиции Захаряна могут сыграть сразу несколько таких футболистов: Дрис Мертенс, Милот Рашица, Хуан Мата, плюс есть внутренняя звезда — Керем Актюркоглу. И, конечно, не стоит забывать об армянском происхождении Арсена. Отношения турков и армян, мягко говоря, можно назвать натянутыми.

Так что пока что Арсен будет продолжать радовать своей игрой российских болельщиков. Пресс-служба «Динамо» уже публиковала видео с Захаряном на тренировке, отметив, что полузащитник полностью сосредоточен на подготовке к возобновлению сезона в России.