Иванов о судействе в матче «Ростов» — «Урал»: арбитров, может, тоже в начале сезона трясёт

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ничью в четвертьфинальном матче Кубка России с «Ростовом» (1:1).
«Вообще не футбол. Поле не очень хорошего качества, но оно одинаковое для всех: и нашим ребятам, и «Ростову» не очень комфортно играть. Мы сейчас играем в другой и они в другой футбол умеют играть и играют. И Виктор Михайлович, и Валерий Георгиевич прививают своим подопечным другой футбол, но в таких условиях тяжело играть – февраль месяц, больше борьбы было, чем игры. Есть вопросы к судейству, но Куляк второй сезон судит, умеет судить. Судей, может быть, тоже в начале сезона трясёт, где-то хотят как лучше, но получается как всегда. Первая игра. Есть и у нас претензии, и у «Ростова». Отсудил как отсудил. Что сейчас сделаешь?» — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
Ответная встреча состоится в понедельник, 27 февраля, начало — в 17:00 мск.
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