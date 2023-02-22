«Ростов» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 22 февраля, состоялся первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Ростов» принимал «Урал». Команды встретились на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра матча Евгения Кукуляка прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первыми забили в матче гости, когда на шестой минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов реализовал 11-метровый удар, переиграв голкипера Сергея Песьякова. До перерыва игра была практически равной, но команда из Екатеринбурга была близка к тому, чтобы укрепить своё преимущество.

Во втором тайме «Ростов» после корректировок Валерия Карпина перехватил инициативу в матче. Благодаря этому вышедший на замену Николай Комличенко сравнял счёт после навеса Даниила Уткина. До самых последних минут обе команды старались вырвать победу, но в итоге матч закончился вничью — 1:1.