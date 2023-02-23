Илкай Гюндоган: в «Ман Сити» довольны игрой с «Лейпцигом», но не результатом
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Полузащитник сборной Германии и «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о ничейном результате в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Матч закончился со счётом 1:1.
«Знали, что «Лейпциг» прибавит после перерыва. Они определённо не могут быть довольны первым таймом. Понимали, что они постараются больше давить, но сами стали терять мяч при переходе из обороны в атаку и пропустили необязательный мяч.
Мы создали больше моментов в этом матче, могли решить судьбу матча ещё до перерыва. Довольны игрой, чего нельзя сказать о результате», – приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.
Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» состоится 14 марта в Манчестере, начало – в 23:00 мск.
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