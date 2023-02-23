Фернанду Мейра: «Зенит» продолжит доминировать в РПЛ

Экс-защитник «Зенита» Фернанду Мейра высказался о своей бывшей команде.

«Это нормально, что люди спорят. Каждый фанат, поддерживающий тот или иной клуб в России, скажет, что «Динамо», «Спартак», «Зенит», ЦСКА лучше всех. И я не исключение. В моём случае «Зенит» самый лучший. Впрочем, достаточно оглядеться по сторонам, чтобы убедиться в этом. «Зенит» последние несколько лет является сильнейшим клубом страны, он представляет Россию на европейских турнирах. Я думаю, это понимают большинство людей. И, конечно, у «Зенита» самое большое сообщество болельщиков.

В период моей профессиональной карьеры «Зенит» стремился показать свою силу в Лиге чемпионов. Я уверен, что «Зенит» продолжит доминировать в Российской Премьер-лиге, и, как только появится возможность выступить на международных турнирах, команда вернёт имидж сильных российских клубов в еврокубках. Это то, на что уходит больше всего финансовых затрат клуба», – приводит слова Мейры Metaratings.