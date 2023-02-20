«Спартаку» весной будет проще, чем «Зениту»? Разбор календаря РПЛ

Фиксируем даты возвращения российского футбола. 22 февраля – рестарт Кубка России. 3 марта – возобновление РПЛ, где осталось сыграть 12 туров. Так что самое время изучить календари претендентов на два трофея. Важный нюанс: даты матчей после 20-го тура (то есть со 2 апреля) — предварительные. Точные будут опубликованы РПЛ позднее.

«Зенит». Нужен ли Кубок?

Преимущества и недостатки питерского календаря на весну во многом зависят от Кубка России. В осенней части в турнире играли резервисты. В том числе поэтому «Зенит» в группе заскочил только на третье место. И теперь вынужден ехать в Ульяновск и в -10°С отвечать за ошибки осени.

Никто не знает, какой состав поедет играть с «Волгой». Мимо точно дисквалифицированные бразильцы. Не исключено, что Семак использует даже не второй состав, а резерв со смесью молодёжи. Вряд ли какой-то тренер захочет ломать важных игроков перед запуском борьбы за пятый титул кряду. Можно сыграть так и посмотреть, что получится. Если Кубок остаётся – интенсивность увеличивается. Нет – всё куда проще.



Из 12 матчей в РПЛ семь — домашние. Шесть матчей с топами. На своём поле с «Динамо» (23 апреля), «Спартаком» (7 мая) и «Краснодаром» (14 мая). Есть три серьёзные игры на выезде – с ЦСКА (19 марта), «Локомотивом» (9 апреля) и «Ростовом» (16 апреля). По сути, у команды остался только один долгий выезд (из-за закрытого аэропорта) – как раз в Ростов-на-Дону.

Игроки «Зенита» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Половина матчей точно будут напряжёнными. Зато у Питера красивый финиш. Последние три тура – «Оренбург», «Сочи» и «Факел». Это на случай, если вдруг борьба получится серьёзной до самого конца.

«Спартак». Всё куда легче

У «Спартака» отчасти похожая история. Многое зависит от того, что поставят красно-белые на первое место: выиграть 12 матчей весной в РПЛ и стать реальным конкурентом «Зенита» либо направить все силы и на Кубок, чтобы взять его во второй раз подряд. Естественно, любой тренер скажет — надо выигрывать каждый матч. Но, так или иначе, в ближайший месяц приоритет обозначится. «Спартаку» тяжелее будет вылететь из Кубка. Даже в случае проигрыша «Локо» в четвертьфинале они продолжат борьбу за трофей.

А в РПЛ, на первый взгляд, их календарь попроще, чем у «Зенита». 8 из 12 матчей команда Абаскаля проведёт на своём поле. Трижды придётся слетать за пределы Москвы и области – в Оренбург, Петербург и Самару в последнем туре. Все поезда закончились осенью. Если, опять же, не Кубок.

Футболисты «Спартака» на вокзале Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

По соперникам — осталось пять топовых матчей. Четыре из них — дома: «Динамо» (9 апреля), «Краснодар» (23 апреля), «Ростов» (30 апреля) и ЦСКА (21 мая). Также впереди игра с «Зенитом» на выезде (7 мая).



Согласитесь, всё выглядит проще. Но поможет ли?

«Ростов»: ожидаем весенний провал?

Это уже традиция. «Ростов» часто плохо проводит весну. Первый звоночек прозвенел уже на Зимнем кубке РПЛ, когда команда за три матча забила 0 мячей. Да и календарь на оставшуюся часть сезона не располагает к прорыву. Так что можно спрогнозировать, что южане постепенно скатятся с третьего места в таблице.



6 из 12 матчей «Ростов» проведёт дома. Из крупных соперников – «Локо» (4 марта) и «Зенит» (16 апреля). Состоится и два серьёзных выезда – оба в Москву (скорее всего, на поезде) – там «Спартак» (30 апреля) и ЦСКА (3 июня).



Из далёких выездов остались «Урал» и «Оренбург». Но есть и два ближних – «Краснодар» и «Сочи». Поездить команде Карпина ещё в любом случае придётся.

«Ростов» едет на гостевой матч Фото: ФК «Ростов»

«Динамо» и ЦСКА – хороший момент, чтобы подняться в таблице

Объединим четвёртое и пятое места РПЛ в один пункт. Хотя бы потому, что у них по 29 очков. Отставание от «Зенита» – 13 очков, от «Спартака» – 7. Так что вряд ли они уже смогут побороться за что-то серьёзное.



У «Динамо» шесть матчей на своём поле и ещё три — в Москве или области. Получается, только три больших выезда – один раз даже в не самый удобный Краснодар. С командой Владимира Ивича динамовцы сыграют 11 марта. После будет ещё несколько топ-соперников: «Спартак» (9 апреля), «Зенит» (23 апреля) и «Локомотив» (28 мая).

ЦСКА — «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У ЦСКА семь матчей дома и ещё один — в Москве. Так что четырежды предстоит съездить подальше. 19 марта к армейцам в гости приедет «Зенит», 23 апреля — «Локомотив», а 3 июня — «Ростов». Есть и спаренный гостевой выезд – «Спартак» 21 мая и «Краснодар» — 28-го.