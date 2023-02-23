Экс-вратарь «Зенита» рассказал, как подписал контракт с финским клубом

Российский легионер финской «Хонки» Максим Рудаков, воспитанный в системе «Зенита», рассказал, как подписывал контракт с клубом из Финляндии.
«На меня напрямую вышли несколько клубов — уже знали по ХИКу. Многолетний вратарь «Хонки» вернулся домой, в США, и мне позвонил сначала главный тренер, потом тренер вратарей. Обрисовали концепцию игры, тренировок, задачи на сезон — всё на серьёзном уровне. Я их послушал и с радостью принял приглашение. Это была двусторонняя помощь: мне нужна была практика, а им — вратарь.
Как в ХИК в таком случае попал? Стечение обстоятельств! Я приехал во вторую команду на просмотр. Понравился. И попался на глаза тренеру основы. Пригласили на сборы. Я себя за две недели показал, и они предложили двухлетний контракт», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате»:
- 23 февраля 2023
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