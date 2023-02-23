Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Зенита» рассказал, как подписал контракт с финским клубом

Экс-вратарь «Зенита» рассказал, как подписал контракт с финским клубом
Аудио-версия:
Комментарии

Российский легионер финской «Хонки» Максим Рудаков, воспитанный в системе «Зенита», рассказал, как подписывал контракт с клубом из Финляндии.

«На меня напрямую вышли несколько клубов — уже знали по ХИКу. Многолетний вратарь «Хонки» вернулся домой, в США, и мне позвонил сначала главный тренер, потом тренер вратарей. Обрисовали концепцию игры, тренировок, задачи на сезон — всё на серьёзном уровне. Я их послушал и с радостью принял приглашение. Это была двусторонняя помощь: мне нужна была практика, а им — вратарь.

Как в ХИК в таком случае попал? Стечение обстоятельств! Я приехал во вторую команду на просмотр. Понравился. И попался на глаза тренеру основы. Пригласили на сборы. Я себя за две недели показал, и они предложили двухлетний контракт», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате»:

«Офицер сказал: «Не дам тебе визу». Российский вратарь кайфует от футбола в Европе «Офицер сказал: «Не дам тебе визу». Российский вратарь кайфует от футбола в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023