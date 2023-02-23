Хавбек «Локо» Куликов: мы могли победить «Спартак» в дерби. Второй тайм пойдёт в копилку
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Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (0:1).
«В первом тайме мы слишком сильно прижались к своим воротам. После перерыва мы начали их поджимать и «Спартак» начал ошибаться, выбивать мячи. Второй тайм точно пойдёт нам в копилку.
Заслужили минимум ничью? Судя по тому, как мы играли вторую половину встречи, мы могли и победить «Спартак» в дерби. Хочется сказать, что футбольное поле было довольно хорошего качества для февраля. Это стоит отметить», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ответный матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 27 февраля.
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