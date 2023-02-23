Хавбек «Локо» Куликов: мы могли победить «Спартак» в дерби. Второй тайм пойдёт в копилку

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«В первом тайме мы слишком сильно прижались к своим воротам. После перерыва мы начали их поджимать и «Спартак» начал ошибаться, выбивать мячи. Второй тайм точно пойдёт нам в копилку.

Заслужили минимум ничью? Судя по тому, как мы играли вторую половину встречи, мы могли и победить «Спартак» в дерби. Хочется сказать, что футбольное поле было довольно хорошего качества для февраля. Это стоит отметить», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ответный матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 27 февраля.

Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды