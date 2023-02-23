Экс-вратарь «Зенита»: Акинфеев по-прежнему первый номер в России. Вообще сомнений нет
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Воспитанник санкт-петербургского «Зенита», а ныне голкипер финской «Хонки» Максим Рудаков считает Игоря Акинфеева первым номером среди российских вратарей.
«Из российских вратарей, в первую очередь, импонирует игра Серёжи Песьякова. Вообще шикарно ногами играет, выдвигается, как защитник. Саша Селихов очень нравится. Понятно, что Игорь Акинфеев. Он до сих пор строит игру ЦСКА. По-моему, даже пару голевых дал в этом сезоне. Все к этому приходят. У меня вообще сомнений нет, что он первый номер. Акинфеев и в 36 показывает топовый уровень. У него ошибок вообще нет. И он выручает», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате»:
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- 23 февраля 2023
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