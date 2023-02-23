Гендиректор «Спартака» рассказал о ходе дела по выплате «Вест Хэмом» денег за аренду Крала

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с невыплатой части суммы со стороны «Вест Хэма» за аренду чешского полузащитника Алекса Крала.
«Нам предложили перейти в медиацию (урегулирование спора или конфликта между сторонами с участием третьего лица. — Прим. «Чемпионата»), «Вест Хэм» отказался, соответственно, дальше ждём решения ФИФА. Когда? Не знаю, всё зависит от ФИФА», — приводит слова Мележикова ТАСС.
Напомним, в августе 2021 года «Вест Хэм» арендовал Крала у «Спартака» на один сезон. В июле 2022 года чех приостановил контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Осенью 2022-го «Спартак» обратился в трибунал ФИФА о взыскании задолженности с «Вест Хэма» из-за невыплаты части суммы за аренду Крала. В текущем сезоне чешский полузащитник выступает за немецкий «Шальке-04».
- 23 февраля 2023
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