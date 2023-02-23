Экс-вратарь «Зенита»: в Финляндии всё для людей. Уровень жизни очень хороший

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита», а ныне голкипер финской «Хонки» Максим Рудаков рассказал об уровне жизни людей в Финляндии.
«Уровень жизни в Финляндии очень хороший. Всё комфортно, всё для людей. Понятно, что я приехал сюда не жить, а в футбол играть — но получается так, что совмещаю приятное с полезным. Да, есть вопросы, которые надо решать. В больших клубах за тебя всё делают — заполняют налоговые декларации, оформляют рабочую визу и т.д. А тут сам всем этим занимаешься. У меня с этим нет проблем, потому что английский хорошо знаю. У некоторых ребят, латиноамериканцев, бывают. Если агент не поможет, сложно приходится.
Формально я живу в пригороде, но до центра Хельсинки 10 минут на метро. На велосипеде доезжаю за 40 минут. Когда хорошая погода, только так на тренировки гоняю. От дома до базы — 10 минут. Позавтракал и пошёл тренироваться. Я ещё в ХИКе понял, что машина здесь не нужна. Отличное транспортное сообщение, везде велодорожки», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате»:
- 23 февраля 2023
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