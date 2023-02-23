В «Краснодаре» высказались о зимней трансферной кампании клуба

Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков перед матчем 1/4 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России с ЦСКА прокомментировал итоги зимней трансферной кампании клуба.
«Для нас трансферное окно не было сильно активным. Но возврат Алонсо — это очень хорошее усиление для нас. Он такой шериф в нашей в раздевалке. Надеюсь, направит команду на нужный дух.
У нас идёт точечное усиление. Были определённые задачи, которые мы пытались воплотить в жизнь. Но подходящих кандидатур не нашлось. Ребята, которым сегодня доверяем, хорошо проявили себя на сборах. Мы довольны составом. Уверены, что всё будет хорошо», — передаёт слова Толстикова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, в зимнее окно состав «Краснодара» пополнили полузащитник Кади Боржес и форвард Мозес Кобнан Давид.
- 23 февраля 2023
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