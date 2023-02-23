«Он всегда был бойцом». Далич — о решении Ловрен завершить карьеру в сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал решение защитника Деяна Ловрена завершить карьеру в национальной команде.

«Ловрен всегда был бойцом, и он имеет полное право гордиться своими достижениями. Я всегда мог положиться на него. Он один из лидеров хорватской сборной. Он вдохновлял и мотивировал всю команду как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Далича пресс-служба сборной Хорватии.

33-летний Ловрен сыграл за национальную команду Хорватии 78 матчей, в которых забил пять голов. В составе хорватов Ловрен стал обладателем бронзовой и серебряной медалей чемпионатов мира. Последним матчем в составе сборной Хорватии для экс-игрока «Зенита» стала игра за бронзу на мундиале 2022 года в Катаре.